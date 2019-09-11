2019年Google開發者大會9月10、11日在大陸上海舉行，均一平台教育基金會所開發「均一小老師」，獲選亞太地區範例應用，並在會場的Sandbo 區展出。透過手機，一指就能叫出海量的學習資源，「均一小老師」讓孩子學習自主，在5000人規模的國際盛會上發亮。

線上教育平台「均一教育平台」7月在Google 助理上推出智慧家教「均一小老師」，讓國小到高中學生只要打開手機，說出通關密語「我要跟均一小老師說話」，就可有一位「全年無休的智慧家教」 。

今年Google開發者大會參加者包含 Google 大中華區總裁、Android 首席技術推廣工程師，以及來自全世界的頂尖工程師，共5000人。這次共有3個案例獲得推薦，除了「均一小老師」，還有包括電玩Garena「傳說對決」 、以及一個新加坡單位Tender「調酒助理」。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯指出，台灣正在推動未來10年最重要的教改--108課綱，能否成功關鍵之一，是教師能否在教學中應用新科技，「均一小老師」將新興科技融入教學，改變傳統教學模式，讓學習更有效率。

新上線的「均一小老師」 從數學、自然、英文等學習影片與習題，到會考、學測歷屆考題與詳解影片，甚至當學生讀書遇到挫折、累了的時候，「均一小老師」還能給你名言佳句當做心靈雞湯，或是跟你講笑話、幫你加油打氣找回學習動力。

「均一小老師」計畫從智慧家教，下一步將加速進化到智慧助教，除了在家自學，更能透過 Google 助理，結合均一的海量學習內容，讓「均一小老師」能聽的懂學生的需要，給予適當的學習內容，協助老師課堂上的教學，更省時省力地創造因材施教的學習環境。

另外，「均一小老師」也計畫在近期開發兩個協助家長的功能：一是提供家長在「均一小老師」上叫出孩子的學習歷程，隨時隨地掌握孩子的學習進度與狀況；二是讓「均一小老師」幫你替孩子加油打氣，透過客製化訊息，讓父母即使不在孩子身旁，也能讓孩子感受到爸媽的關心與鼓勵，創造親子共學的無限可能。

(中時 )