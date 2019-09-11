社民黨北市議員苗博雅。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居8月赴香港後失聯，大陸國台辦發言人馬曉光已證實，李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，已被依法審查。台北市長柯文哲對此呼籲，中共當局應立刻公布李孟居的犯罪事實，並開放給家屬看到。

社民黨北市議員苗博雅11日質詢，今年8月20日，李孟居到大陸後，音訊全無「被失蹤」，而李孟居今年4月在參加大甲媽祖繞境時，還有跟柯一起騎自行車，是柯的支持者，柯願不願意公開聲援李？

柯文哲說，有知道這件事，呼籲中共要公布理由，並讓家屬見到人，大陸要進入國際社會，就要遵守國際的一些標準，該怎麼做就怎麼做。

苗博雅詢問，柯文哲是否願意呼籲中共釋放李孟居，還有被失蹤的台灣社會運動者李明哲？柯文哲說，不是講釋放，但要請中共當局立刻公布犯罪事實，並給家屬看到。

苗博雅追問，柯是否同意李孟居、李孟哲聘請律師，並請中共開放醫療人員及親屬探望？柯文哲說「應該要開放」，並重申大陸要進入國際社會，就要遵守國際標準。

(中時 )