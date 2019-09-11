20190905中天新聞 爆林志玲懷孕 柯文哲改口：記不起誰跟我講的

台北市長柯文哲前陣子接受平面媒體專訪，被問起學姊黃瀞瑩和名模林志玲誰比較漂亮，未料他竟嘴快回答林志玲已嫁人懷孕，退出這比賽行列；之後被追問是哪個台大醫生透露的？他明顯閃避問題。而林志玲父親林繁男金（11日）現身精品鞋活動，當然也被問及女兒肚皮進度，對此他大方透露女兒私下回應，打臉先前柯文哲的懷孕說。

林繁男今日意外現身精品鞋活動，情義相挺代理商好友，當然他也被問到女兒林志玲肚皮進度，據自由時報報導，林繁男笑說自己那天也仔細看女兒肚皮，「我就是問她有沒有，她搖頭啦！」否認女兒有孕。

不過被問起會不會想催孫？林繁男直言怎麼催？但也大讚小倆口很認真，同時也透露與日本女婿Akira都用三種語言溝通，有時候洋涇濱英語，有時日文或台灣話。

柯文哲前陣子爆料林志玲已懷孕惹議，事後他坦言自己是根據網路新聞印象回答，並表示該道歉就道歉，強調沒看過病歷，也無台大醫生向他透露。

(中時電子報)