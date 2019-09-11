雷神公司(Raytheon )、洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)與愛沙尼亞米爾蘭姆機器人公司(Milrem Robotics)合作開發陸上戰鬥機器人，成功的發射了一枚標槍反戰車飛彈(FGM-148 Javelin)，這可能是未來戰場的新式武器。

防衛新聞(Defense News)報導，這款戰鬥機器人名叫「泰坦」(Titan UGV)，它是跨國、跨企業的合作項目，由美國最先進的兩家武器開發公司，與愛沙尼亞的機器人公司一同合作，美國陸軍已經在思考何時、如何在戰場上使用戰鬥機器人。

雷神公司專案經理伯萊德‧菲利比斯(Brad Fribbs)表示，泰坦機器人的開發案由雷神公司籌組，大約在一年前開始組建研發團隊，最終挑中能夠接受各種改裝、構型整潔、維修容易的米爾蘭姆製作的機器人。同時在測試過程中，挪威康斯柏格公司( Kongsberg)的遠程發射器也被選中，成為標槍飛彈的發射器。

菲利比斯說，我們已經可以預見，軍用機器人在未來的戰場必然有一席之地，首先它們會負責運輸物資、攜帶武器裝備。在未來的戰場環境，士兵的裝備只會愈來愈多，也就需要有不會累的機器人在旁協助。

除此之外，機器人也可用來作戰，美國陸軍正處於設定戰鬥機器人的戰術能力，因此雷神、洛馬公司這樣的研發商，將會更多地展示戰鬥機器人的性能與極限。

值得注意的是，除了機器人的火力以外，該團隊也在設計機器人的資訊鏈網路，因為在俄國在敘利亞作戰期間，首次將戰鬥機器人投放在戰場，但是經常受困於資訊鏈中斷，導致機器人失去作用，這成了美國在研發戰鬥機器人的前車之鑑。

(中時電子報)