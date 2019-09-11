將搖滾樂結合京劇，國家文藝獎得主吳興國，帶領當代傳奇劇場新生代演員的顛覆傳統戲曲之作〈蕩寇誌〉，是改編自文學經典《水滸傳》108條好漢故事裡的第三部曲，將再重演。（李欣恬攝）

將搖滾樂結合京劇，國家文藝獎得主吳興國，帶領當代傳奇劇場新生代演員的顛覆傳統戲曲之作〈蕩寇誌〉，是改編自文學經典《水滸傳》108條好漢故事裡的第三部曲，將再重演。

日前彩排現場，只見新生代演員以京劇的武打身段、唱腔，又翻又打，加上融合鑼鼓點與搖滾樂元素的音樂，讓現場嗨到最高點。

製作人林秀偉表示，《水滸傳》系列共有三部曲，陸續有2007年的〈上梁山〉、2011年的〈忠義堂〉以及2014年的〈蕩寇誌〉，「〈蕩寇誌〉故事描述108條好漢，他們追隨送江，回歸朝廷，但最後一個一個死去，到底誰是忠臣，誰是反派角色？處處充滿了華麗的蒼涼感。」

林秀偉表示，「這部作品是為傳承京劇的精隨而作，整齣戲的演員以現今京劇生力軍為主，一字排開來，展現練習多時的成果。」林秀偉表示，劇中也特別設計和觀眾互動的橋段，舞台也做了特別設計，讓演員可以親近觀眾。

今年當代傳奇劇場活力滿點，年初為南韓國立劇院打造作品，日前又到法國亞維儂藝術節、羅馬尼亞錫比烏藝術節演出，在國外受到外媒關注和報導。

年底前，也將先完成〈蕩寇誌〉北中南巡演行程，包括9月12日至15日在台北國家戲劇院、11月1日至2日在台中國家歌劇院大劇院、12月14日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。

(中時 )