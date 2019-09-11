王柏融打擊近一個月陷入大低潮，為了回復好手感，昨日還在一、二軍雙重出賽，二軍敲出超前3分炮，可惜昨晚一軍代打依舊出局。不過今日王柏融獲得先發機會，首度對決樂天王牌則本昂大，首打席敲出安打，終結連13打數無安打的低潮。

王柏融在2017年的台日對抗賽砲轟則本昂大，讓他一戰成名，打開在日本的知名度後，成為他今年旅日的契機。則本昂大本季先發9場，戰績3勝5敗，自責分率3.67，火腿今日則是派出加藤貴之掛帥先發

王柏融擔任左外野手、第六棒，2局下半擔任首名打者，面對則本昂大的149公里速球，敲出中間方向安打上壘，同時終結13打數無安打，可惜接下來清宮幸太郎、清水優心都遭三振出局，中島卓也擊出飛球，成為第3個出局數，火腿無法得分。

4局上半樂天洋將布雷許(Jabari Blash)敲出陽春炮，助樂天先馳得點。下半局王柏融次打席纏鬥8球後，揮棒落空遭到三振，4局結束火腿以0比1落後。

(中時電子報)