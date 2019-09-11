台北市長柯文哲組台灣民眾黨，但近期包括在北市府拍黨徽徵件影片等種種作為，都挨批「公器／費黨用」。他今在接受議員質詢時，針對自己和學姐黃瀞瑩在市政大樓拍民眾黨徵件影片一事，坦言「可以改進」。

市議員汪志冰質詢時諷刺，民眾黨的黨中央就位在市府路1號、電話號碼打1999就可以了，或如市府顧問蔡壁如，做領高薪卻每天忙民眾黨的事，怎麼對得起市民、民眾黨還要寄生在台北市多久？對此，柯文哲以即將接任黨祕書長的北市府祕書長張哲揚都緩頰，沒有啦，民眾黨還沒運作，還在籌備中。

市議員鍾沛君則詢問柯文哲，先前柯與學姐在北市府顧問室拍黨徽徵件影片，這算不算公器黨用？柯坦言，對啦，好吧，可以改進啦，但「我們也沒在幹什麼」，只是如果說要算電燈費等等費用的話…。

鍾沛君接著質疑，市府顧問室每一分每一秒的使用，都應該跟市政有關，柯文哲之所以可以在市府大樓內，是因為身份是市長，而非民眾黨主席，大家是市民，並非黨員，能否承諾拍影片事件不再重演？柯文哲則承諾，可以啦可以啦。

(中時 )