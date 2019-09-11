高雄市長韓國瑜11日出席高雄市108年度資深暨特殊優良教師表揚大會，其中一位優秀教師正是議員黃捷父親黃智璋；黃表示，「我是很開放的人，女兒做什麼都支持，她做她自己，不要綁手綁腳，做好份內工作就好，我給她非常大空間」，也不諱言對韓支持弱勢的作為很認同。

高雄市108年度資深暨特殊優良教師表揚大會，今下午2點在社會教育館演藝廳舉行，市長韓國瑜、教育局長親自頒獎表揚特殊優良教育人員25位、各領域傑出教師114位，以及服務滿10年至40年共計1805位優秀教師。

韓國瑜感謝老師辛勞付出與無私奉獻，讓高雄教育表現傑出耀眼，預祝教師們「教師節快樂！」而受獎教師中一位優秀教師黃智璋，他女兒正好是白眼韓國瑜一炮而紅的黃捷，黃智璋的獎項是由教育局長頒發，未與韓國瑜同框、碰面。

黃智璋相當低調，但仍躲不過媒體追問，黃受訪談到自己的女兒，黃說，他是一個很開放的人，所以女兒做什麼，當然都是支持，不會因為我們政治立場不同就去反對什麼，她做好她自己分內工作就好，不要綁手綁腳。

對於韓國瑜教育政策如何看？黃露出靦甜笑容表示，尤其對於韓在弱勢族群這方面的支持與作為，是蠻認同韓的。據了解，黃在國小擔任體育組長，他獲頒的獎項是教育芬芳錄，該獎是表彰發揚教育人員專業敬業精神，培養優良教育風氣及社會風氣。

(中時 )