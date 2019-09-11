無帶殼牡蠣產地從每台斤150元漲到每台斤160元，帶殼牡蠣依大小每台斤60至80元。（張毓翎攝）

「撿蚵仔底」的蚵農在大熱天裡，坐在廢棄蚵殼所推積的小山旁，辛苦地剝著「漏網之蚵」，希望趁著中秋多賺一筆。（張毓翎攝）

每到中秋節，各地都會瀰漫一股烤肉香，應景的烤肉海鮮食材，如：牡蠣、文蛤及白蝦，受到前陣子連續豪雨等因素影響，產地價相較上個月皆上揚；不過，今年國產的金目鱸、虱目魚及台灣鯛，不僅質優鮮美且價格實惠，還可代替油膩食材，相當適合中秋烤肉。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，無帶殼牡蠣從每台斤150元漲到每台斤160元，帶殼牡蠣依大小每台斤60至80元；文蛤、白蝦等育成不好，近期價格不斷上漲，目前價格分別每台斤來到72和120元，其中白蝦因國內產量不足，常年需仰賴國外進口補足需求量，故推薦民眾多選購國產的魚類水產品，富含高蛋白質、維生素又低脂肪。

嘉義沿海養殖牡蠣及文蛤的魚塭、漁港，連日來可見許多養殖業者忙著採收應市，此外，在東石鄉頂寮村隨處可見「撿蚵仔底」的蚵農，這些蚵農在大熱天裡，坐在廢棄蚵殼所推積的小山旁，辛苦地剝著「漏網之蚵」，但回收價每台斤可賣到約90元，希望趁著中秋多賺一筆。

嘉義區漁會表示，目前海鮮食材貨源充足，若民眾想以最實惠的價格買到最新鮮的海產，建議到產地購買，此外，漁會今年也推出中秋海鮮禮盒，嚴選產地的優良水產品，讓消費者吃的安全，還能幫助在地漁民增加收益。

觀光魚市場的攤販表示，接近中秋節，帶殼牡蠣銷售量特別好，以往大多是餐廳業者來採購，最近幾天零星散客大幅增加，隨著烤肉氣氛逐漸濃厚，希望買氣能更加成長。

(中時 )