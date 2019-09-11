嘉義市長黃敏惠（左 ）向內政部長徐國勇（右）爭取盧山橋盡速改建。（廖素慧攝）

嘉義市華興橋改建完工 通車，聯絡嘉義縣市。（嘉義市政府提供，廖素慧嘉義市傳真）

連接嘉義縣市的華興橋改建完工，斥資2.46億元，11日由內政部長徐國勇、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、嘉邑行善團理事長蔡萬華、議長莊豐安等人剪綵通車，黃敏惠也向中央爭取盡速施建盧山橋，以改善交通、淹水問題。

市府工務處表示，興華橋跨越朴子溪，因老舊、遇雨易淹水，由嘉義市申請生活圈計畫補助經費，內政部營建署主辦發包施工，歷經2年5個月施工完成，預算總金額3億5874萬餘元，實際發包金額2億4620萬餘元，由中央負擔8成以上、嘉義市政府配合近千萬元、嘉邑行善團捐助約2650萬。

新橋梁總長約290公尺、寬20公尺（含兩側人行道）、提升梁底高度2.92公尺，解決橋面淹水情形，原華興橋橋梁落墩七跨共18個墩柱，新橋梁改用「弧形工法」，縮短引道長度，採「五跨連續預力箱型梁橋」，減為4個墩柱，促進水流順暢，以提高防洪效益，深槽區橋墩設置防撞鋼板強化橋墩結構，橋面拉直，行車更安全。

引道路段人行道鋪面採用透水地磚，採用節LED燈，周邊以環保生態概念栽植當地原生樹種，橋面欄杆設計嘉義市桃城意象的立體藝術陶板，打造成閒暇散步賞景的好去處。

徐國勇表示，華興橋通車是嘉義縣市共同的期待，以後遇雨河水不會再漫過橋樑，縣市的交通會越來越順暢，是中央與地方合作完成地方建設的好典範。

黃敏惠表示，八八水災重創嘉義縣市，感謝中央支持、重視，改建華興橋，東義路的盧山橋也是嘉義縣市重要聯外橋樑，目前仍是易淹水的橋梁，希望中央重視，加速推進改建。

翁章梁說，華興橋是縣市重要工程，樂見中央地方合作、縣市互利共榮，未來縣市對公共事務會緊密合作。

(中時 )