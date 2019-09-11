屏東客庄藝遊趣 火車站快閃宣傳 18:232019/09/11 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為宣傳客庄藝遊趣，屏縣府客務處選在火車站快閃宣傳。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 客家文化在屏東多元族群社會中扮演重要的角色，去年首度由屏東縣政府客家事務處舉辦的屏東客庄藝遊趣，於屏東客庄以客庄達人秀、客家諺俚語搶答方式，滾動社區展現客家文化底蘊，今年活動項目增加客語啦啦隊、客語小主播、親子服裝秀，11日在屏東火車站大廳，由客家社團、大學嘻哈街舞團及兒童樂團以快閃活動宣傳，邀約民眾踴躍參加。 (中時 ) #客家 #屏東 #客語 #文化 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 媽祖文化深植兩岸 三地同遶境 20:262019/09/07 財經 3000人持火把繞客庄 雲林詔安客家文化節登場 10:492019/09/08 社會 里民中心壁癌漏水 基市府促防漏整修 13:312019/09/08 生活 賞月聽歌 新屋夜晚很客家 04:102019/09/09 地方新聞 葫蘆墩文化中心中秋音樂會 周四晚間登場 14:352019/09/09 生活 高鐵料延伸至屏東 立委：朝環島角度思考 21:042019/09/09 生活 高鐵延伸至屏東 立委：朝環島角度思考 22:022019/09/09 政治 快評》台鐵欠屏東的債 無奈高鐵來還 11:502019/09/10 生活 苗栗客家藝文嘉年華開跑 比賽總獎金皆超過高達10萬元！ 15:532019/09/11 生活 涉違選罷法 屏東綠營議員潘淑真一審判決當選無效 17:122019/09/11 社會 生活熱門新聞 中秋連假全台下雨熱區曝光 氣象局一張圖讓人崩潰 - 生活 颱風琵琶最快今生成 預測路徑曝光 - 生活 超扯價差！iPhone 11飛日本買狂省5千5 但有兩大缺點 - 生活 氣象局：「琵琶、塔巴」雙颱恐接力生成 - 生活 談高鐵南延 林佳龍「交通建設要有百年遠見」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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