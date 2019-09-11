客家文化在屏東多元族群社會中扮演重要的角色，去年首度由屏東縣政府客家事務處舉辦的屏東客庄藝遊趣，於屏東客庄以客庄達人秀、客家諺俚語搶答方式，滾動社區展現客家文化底蘊，今年活動項目增加客語啦啦隊、客語小主播、親子服裝秀，11日在屏東火車站大廳，由客家社團、大學嘻哈街舞團及兒童樂團以快閃活動宣傳，邀約民眾踴躍參加。

(中時 )