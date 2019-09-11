3人一路追趕，最後在中興街一處停車場，將蔡姓慣竊制伏，壓制在地後逮捕。(員林分局攝／謝瓊雲傳真)

彰化縣警察局長為表揚好人好事培養警察榮譽，安排今日上午表揚好人好事員警，沒想到竟有3名警員缺席？原來是警員黃駿勝、賴志騰及劉俊毅3人從員林前往彰化市「受」獎途中，眼尖發現蔡姓慣竊騎乘贓車趴趴走，顧不得頒獎典禮可能遲到，立刻停車下車追人。3人最後雖都缺席表揚活動，但也不覺得遺憾，表示為民眾解決民生竊案問題比較重要。

員林警分局員林派出所警員黃駿勝、賴志騰及劉俊毅3人上午開著警車去總局受表揚路上，行經大村鄉中山路與中興街口時，眼尖的黃駿勝立刻發現蔡嫌竟騎著贓車在路上趴趴走。

25歲的黃駿勝表示，當時他開車載同事從分局出發要到總局，路上突然發現前方蔡嫌騎乘的機車，正是昨天民眾報案的失竊機車，3人討論一下後當機立斷，立刻下車，三人合力追賊、將人壓制逮捕。

當時三人顧不了被表揚會遲到，仍決定抓賊優先，立刻停在路邊追賊，沒想到蔡姓嫌犯竟騎車加速逃逸，最後棄車逃跑，3人一路追趕，最後在中興街一處停車場，將蔡姓慣竊制伏，壓制在地後逮捕。

員林派出所所長蔡文淦說，由於蔡姓慣竊這個月十天內就一連偷了員林所轄區內四輛機車，非常可惡，黃員等三人前一天還過濾監視器畫面到很晚，對於蔡嫌滿臉落腮鬍的長相外貌印象深刻，立刻就認出來。由於抓到人之後必須立刻逮回警所問訊製作筆錄，最後三人只能全部缺席頒獎活動。

黃駿勝受訪時表示，顧不了表揚活動會不會遲到，抓賊比較重要，因為剛好昨天有用監視器比對失竊的機車，所以對贓車和竊嫌的長相都印象深刻，剛好路上巧遇，順利抓賊。

被問到不怕遲到、缺席會被長官罵嗎？黃駿勝說當時第一時間已經請所長幫忙報告局長，沒出席領獎並不覺可惜，畢竟幫民眾找到失竊的車輛比較重要；尤其看到車主被通知到警所來，將前一天被偷走的機車領回，欣喜又感謝的表情，辛苦抓賊就有代價，心裡也覺得很有成就感

員林警分局洪文宏表示，3位同仁行動迅速、反應機警，順利逮捕機車慣竊，守住民眾財產安全，表現優異，足為同仁表率。

(中時 )