一名74歲患者周先生，10年前罹患「原發性顫抖症」，雙手會不自主地顫動，連提款領錢、簽名寫字手都抖動個不停，經中國醫藥大學附設醫院檢查，利用核磁共振導航，神波刀（磁振導航聚焦超音波），將超音波能量聚焦在丘腦腹中核，改善顫抖症狀。

患者周先生指出，他的雙手會不自主地顫動，就連去銀行提款時，因簽名時手會抖動個不停，引起行員和警衛的特別關注，誤以？「詐騙集團」心虛導致，十分困窘；經神波刀治療後，寫字從「狂草」變成了「正楷」，手不再抖個不停，開心說，領錢也不會再被誤會。

64歲患者黃先生，20幾歲時就罹患「原發性顫抖症」，雙手會不自主地顫動，手顫抖造成日常生活許多不便，喝水、吃飯都需要人幫忙，經醫院檢查治療，醫師建議採神波刀（磁振導航聚焦超音波）治療後，不再為手顫抖所苦。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任醫師陳睿正指出，傳統上治療「原發性顫抖症」以藥物治療優先，但大約有3成的病人，因藥物效果不好或副作用太大而無法適應。傳統手術採開刀，但神波刀提供患者1個不用開刀、非侵入性的新選擇。

(中時 )