東石國小的學生們細心地將鳳梨酥裝袋。（張毓翎攝）

東石國小的學生開心地戴上文旦帽擺pose。（張毓翎攝）

獨居長輩中秋前夕，跟著來自東石國小的一群小小照服員，一起玩團康遊戲。（張毓翎攝）

日照中心的長輩開心地戴上文旦帽擺pose。（張毓翎攝）

嘉義縣私立天主教安道基金會辦理的安德日間照顧中心，11日舉辦「中秋思想起～月餅飄香記」，讓獨居長輩在中秋前夕，跟著來自東石國小的一群小小照服員一同作鳳梨酥、玩團康遊戲，長者看到如同家孫般的孩子，開心地與他們閒話家常，現場氣氛溫馨和樂。

東石安德日照中心自今年2月成立後，與東石國小共同推動祖孫三代學習的一系列活動，除了前陣子於端午節大家一起包粽子外，今日藉由中秋佳節「做月餅」，讓老少共同互動學習，並讓長輩感受「月圓人團圓」的氛圍，思想起過往一家人團圓快樂的感受。

天主教安道基金會執行長吳敏華表示，每到佳節日照中心會舉辦以「童飲共樂」為精神的活動，由於現今許多孩子不知如何與長輩相處，甚至不了解他們生活的不便，希望藉由這些機會，除了讓年輕世代理解獨居長輩的處境，也能學習主動關懷。

今日這群小小照服員主動牽著阿公阿嬤的手，還幫忙按摩、倒茶，阿公阿嬤各個笑容滿面、活力十足，也想起了過往與孫子互動的景況，開心不已；吳敏華說，長輩像「一座書庫」裡面充滿著許多人生經歷，他們也常向這些東石國小的孩子侃侃而談，對孩子有不一樣的啟發意義。

其中有位小小服務員表示，自己從來沒烘焙過月餅，這次是因為由日照中心的長輩們適時的修正、指導，才能做成功。

(中時 )