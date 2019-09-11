有「女版黃安」稱號的藝人劉樂妍，不滿導演關驊積欠從事劇組化妝師妹妹的酬勞，去年2月，為妹發聲在微博上發文痛罵關驊「你媽沒教你，欠人家錢要還嗎？你厚顏無恥、真是一個王八蛋」、「老賴導演」等，關提告檢察官依公然侮辱罪起訴劉樂妍，台北地方法院今(11)日開庭，劉樂妍不認罪，強調她不認識關，微博發言的原意和動機，是希望不要再有其他人被關驊騙錢，避免再發生類似事情。

不過，關驊當庭表示，劉樂妍後續在微博、臉書又接連PO文，批他5篇，他要求追加起訴。但法官認為本案已起訴，當庭表明只能另行提告，關了解後則把貼文呈送庭上附卷參考。

法官問雙方有無和解意願？關驊想都不想就說「不可能」。劉樂妍則聲請傳喚妹妹和另一楊姓男子作證，以證明關確實經常欠錢不還，檢察官則傳喚關驊作證，庭末改期11月6日再開庭。

關驊庭外受訪時反駁，導演不負責發薪水，他和劇組工作人員都是受薪者，欠債的是製作人，「劉妹李松真是我的國中同班同學，劉樂妍竟然當庭說她不認識我，2016年我們還有出席同一場餐會」。

關驊還說，他保留和李松真的手機對話紀錄，說明是製作人欠薪，劉樂妍卻不明就理，多次在網路羞辱他是王八蛋，「不該我還的錢，我還先墊付給她妹妹7000元，卻遭無端辱罵，真的讓我很受傷」，強調公帳都沒問題，就算私帳還沒有還完，也不應被劉樂妍在網路上公然羞辱，「被誣指欠薪，劉樂妍接收的訊息嚴重錯誤」。

(中時 )