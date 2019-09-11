膳工坊月餅用料實在，10餘年來已累積不少忠實客戶。（林和生攝）

一年一度的中秋節將至，長期輔導中度智障患者培養一技之長，由屏東勝利之家輔導成立的庇護工廠「膳工坊」正加緊趕工，因為用料實在且口味推陳出新，累積不少企業客戶年年回購，今年以100萬元為目標，就差臨門一腳。

屏東勝利之家主任陳秀琴表示，每年秋節前夕，皆是孩子們滿心期待製作月餅的時刻，常常催促ＤＭ何時才能印出，當拿到目錄那一刻，所有人挨家挨戶宣傳，每年的第一張訂單都是這樣獲得，親手把月餅送出，換得報酬的那一刻，他們臉上的笑容令人難忘。

目前庇護工廠內共有7名庇護員工，加上2名工作人員，陳秀琴說，10餘年前為培養憨兒的一技之長，開啟烘焙課程，從小規模的經營到現在已經能處理1500盒以上的大單。

回首來時路過程並不輕鬆，光是秤料、秤皮、包餡，每個步驟都必須拆解成單純的動作，透過一而再、再而三的反覆練習，如今能力好的員工除了危險性高的翻盤、上色外，已經可以獨挑大樑。

陳秀琴說，孩子們的動作確實，加上用料全都精心挑選，獲得不錯口碑，所以企業回購率高，目前累積銷售已破90萬元，離目標100萬元僅差臨門一腳，陳盼若企業或個人還未決定送禮選項，可以試試看孩子們的手藝，相信不會讓大家失望。

(中時 )