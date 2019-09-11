王瞳和馬俊麟因合作《大時代》傳出假戲真做，當事人雙雙駁斥後，今(11日)卻被周刊爆出深夜密會，兩人先在健身房相遇，之後一起去吃宵夜。媒體報導，稍早有目擊證人還原被拍當天，王瞳趁快打烊之際突然跑進來找馬俊麟，平時兩人也常在這間健身房鍛鍊，偶爾會有肢體接觸。

據《TVBS》報導，目擊民眾指出，平時一般民眾到該間健身房會先換卡拿置物櫃鑰匙，但王瞳當天是直接先來找馬俊麟，兩人先前也多次一同出現，王瞳會特別戴上帽子、口罩，而馬俊麟有時會指導王瞳動作，會產生接觸，更指馬俊麟常僅穿背心以方便運動，但因手臂兩側袖緣開超大，某些動作時便很容易露點。

而王瞳先前找來男友艾成背書，證明兩人感情無異，今卻又傳出緋聞，公司回應已訓斥兩人，王瞳則喊冤指兩人沒逾矩，只是聊天，馬俊麟也很無奈，表示兩人在公開場合，互動沒特別親密就如一般朋友，不懂為何這樣也被傳有事，「被寫成這樣很冤」。

(中時電子報)