▲國姓鄉種植的咖啡品質佳，不但是全國率先獲得產地認證標章的，並榮獲2019總統府國宴指定咖啡。（楊樹煌攝）

「2019南投國姓咖啡節 烘豆好手拚高下」，11日在國姓鄉公所三樓大禮堂由國內外的世界烘焙賽冠軍賴昱權與俄羅斯的世界咖啡烘焙賽冠軍弗拉基米爾(Vladimir Nenashev)等咖啡專家進行杯測評審，將評出國姓咖啡最佳風味的烘焙高手；另國姓咖啡市集將於13日中秋連假登場，值得大家前來免費品嚐，還可摸彩得大獎。

國姓鄉1年1度的咖啡節系列活動，目前正在國姓鄉進行為期5天的咖啡耐力賽，11日進行「全國咖啡烘焙賽」，共有40名選手以兩天進行接力烘豆賽，由國姓鄉公所提供當地咖啡生豆，指定Kapok 1.0作為賽事用機，依咖啡豆密度、含水量擬烘豆計畫執行，將找出國姓咖啡最佳風味的烘焙曲線。

全國咖啡烘焙賽不僅邀請到世界咖啡烘焙大賽俄羅斯冠軍及日本亞軍擔任客座評審，咖啡烘焙賽報名選手今年也創下歷年新高，可見南投國姓每年所舉辦的賽事已成為業界指標。

國姓咖啡節壓軸好戲－咖啡市集將於13日中秋連假在國姓老街登場，將有超過60攤國姓精品咖啡及友善農特產攤商可逛街選購，當日自行帶杯即可免費品嚐獲選為總統府國宴級的國姓精品咖啡。

同時，當天只要消費滿500元就有機會刮到多項大獎，包括最大獎項為日本東京及韓國首爾雙人來回機票、Dyson無線吸塵器等多項獎品，最特別的是新科世界咖啡烘焙大賽俄羅斯冠軍 Vladimir Nenashev將親手烘國姓咖啡豆，提供現場民眾免費限量品嚐。

(中時 )