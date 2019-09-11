歐力士與羅德的比賽，派出台灣好手張奕登板先發，賽前6場出賽挨了6支全壘打，是他容易失分的主因。今日首度先發對決羅德，張奕僅投1.1局被敲6支安打包含一發2分炮，失掉4分並以敗投候選人身分下場，2局結束歐力士以3比4落後。

首局張奕僅被鈴木大地敲安上壘，隨後連續解決2名打者，安全下莊，2局上半隊友連續安打先馳得點後，馬雅敲出2分炮為張奕取得3分領先優勢，不過可惜張奕在下半局就把領先分數賠光。

2局下半羅德洋將馬丁也回敬一發2分炮，隨後田村龍弘、藤岡裕大雙雙敲安站上二、三壘，下一棒岡大海敲出穿越內野防線的安打，將壘上跑者全數送回，同時羅德逆轉成4比3領先，張奕也被教練團換下，總計今日僅投1.1局就退場。

張奕在前2場後援挨1發全壘打，自8月8日轉先發投手後，4場比賽共被敲5轟，其中8月15日對上西武連遭3轟狙擊，好在該場比賽隊友超力挺，5局就狂攻16分，替張奕拿下勝投。不過近2場比賽張奕皆投不滿5局就退場，今日更僅先發1.1局，且控球、球速都不如以往，是今日狂被敲安的主因。

(中時電子報)