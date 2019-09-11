員林皇潮鼎宴餐廳副總王君萍(右3)發起秋節家扶兒溫飽專案公益活動，眾多在地企業、社團熱烈響應。（謝瓊雲攝）

大廚們在彰化家扶中心員林服務處新館教家扶兒們煎蘿蔔糕，現場香氣四溢。（謝瓊雲攝）

剛起鍋的蘿蔔糕煎得金黃香酥，讓小朋友們食指大動。（謝瓊雲攝）

小朋友開心享用熱騰騰香噴噴的蘿蔔糕。（謝瓊雲攝）

小朋友開心享用熱騰騰香噴噴的蘿蔔糕。（謝瓊雲攝）

隸屬潮港城餐飲集團的員林市皇潮鼎宴會館，11日串聯多個地方社團，捐出1028組港式蘿蔔糕要讓家扶兒溫馨過中秋；因月初台中潮港城傳出跳票危機，皇潮鼎宴副總王君萍也公開釋疑，強調營運一切如常，感謝各界關心。

在王君萍號召下發起秋節溫飽公益蘿蔔糕義賣專案，許多員林在地企業、社團們紛紛響應，每認購1組蘿蔔糕，皇潮鼎宴再提撥50元公益金，捐助彰化家扶中心。

員林服務處新館現場，還有皇潮鼎宴大廚師帶著家扶兒，示範如何煎出美味蘿蔔糕，蘿蔔糕在鍋裡滋滋作響、金黃酥香，一起鍋就讓被孩子們秒殺，幸福又滿足。

「我們很好，感謝各界關心。」王君萍受訪時強調，集團營運由董事會統一對外發言，這次活動重點是希望大家多關注家扶孩子；集團總計4百多名員工，皇潮鼎宴有1百多人，營運一切正常，業績也都達到董事會目標。

王君萍說，2個月前就已規畫了這次的公益活動，每組蘿蔔糕售價300元，認捐團體可以選擇帶回享用或再捐贈給家扶孩子品嘗，每組提撥50元作為扶幼基金；非常感謝各社團熱烈響應，原本預計幫838個受扶助家庭，因反應太熱烈，最後認購1305組，因此捐出65250元給家扶；她說，這只是很小的力量，希望藉此拋磚引玉，讓更多人一起在佳節送暖。

年度營收達10億元的潮港城餐飲集團，2017年斥資7億元打造皇潮鼎宴旗艦宴會餐廳，還附設立體與平面停車場，當年7月初還沒完工就有新人搶頭香進駐宴客，讓南彰化地區餐飲業經營重新洗牌，業績暢旺、連兩年營收達3億元。地方人士私下表示，不少在地社團企業關心皇潮鼎宴營運是否穩健，獲得的回應都指跳票是單純董事長個人投資，完全不影響集團營運。

(中時 )