台中市長盧秀燕台灣時間10日率團參訪阿姆斯特丹創新體育館及齊戈體育館，取經體育館設施、營運模式、及交通接駁，盧秀燕指出，阿姆斯特丹創新體育館從20多年老建築，變身都市綠能供應站，平時儲存電力，辦大型活動再利用，可提供市府規畫巨蛋參考。

盧秀燕說，荷蘭最大多功能運動場特色，全面使用風電、太陽能等綠色能源，平時利用廢棄電池儲存電力，於舉辦演唱會、比賽等大型活動期間，則可提供充足電力使用，平日還可供附近社區利用，與社區建立友好關係。

荷蘭阿姆斯特丹創新體育館，足球比賽大約可容納5萬2000人，配合阿姆斯特丹的智慧城市願景，將自身改造成為全世界最創新的體育場，屋頂上裝載4200片的太陽能板，設置全歐洲最大的商業儲電系統，體育館變身都市綠能供應站。

市府祕書長黃崇典指出，考量用電尖峰、離峰，平常將電力儲存起來，達到碳中和情況，建立城市儲能站，值得台中學習。

市府建設局長陳大田說，荷蘭阿姆斯特丹創新體育館從舊建築翻轉綠能建築，考慮儲存能源與備用電力、隔震、減震或與民眾互動部分，未來規畫巨蛋時值得參考。

運動局指出，台中巨蛋落腳14期重畫區，規畫為多功能室內綜合場館，預計文中小6用地基地6.9公頃，預計2020年4月遴選建築師、2022年舉行動土儀式，預定2026年完工後正式營運，盼借鏡荷蘭經驗，打造節能減碳「智慧建築」，在台灣也可以看到綠色運動賽事。

(中時 )