「台中囝仔」、凱莉愛內衣公司董事長張賀森，甫當選57屆十大青年楷模。他透露，藍營立委沈智慧其實是幕後推手。沈智慧說，「克服自己的狀況不向命運低頭」，被他傑出表現所感動，張賀森值得推薦，當年輕人的表率。

張賀森曾提及就讀國中時，因不幸遭酒駕者高速衝撞受傷，變成重度殘障，除了脊椎損傷、頸部以下沒有疼痛知覺，手指也萎縮，可能終生要坐在輪椅上，雖然人生一度變黑白，但生性不認輸的他，運用網路行銷自創內衣品牌，成為知名網拍商店，勇敢挑戰逆境用生命奮鬥創業。

沈智慧說，她和張賀森的外公、爸媽是舊識，認識張賀森以來，一直覺得他是個非常正面的人，且相當熱心公益，笑說自己也很熱心推薦有為青年替他報名，特別整理張的故事、製作訪談影片，向主辦單位推薦張賀森，很開心他當選十大青年楷模。

沈智慧指出，學歷僅國2程度的張賀森，19歲在網路世界創業，31歲創造國內女性內衣市場的知名品牌，網路客戶遍布全世界，今年規畫回到故鄉台中市，開設實體店面。張賀森的奮鬥精神令人敬佩，成為當前社會楷模，也是台中之光。

(中時 )