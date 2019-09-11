美麗華集團黃家成員、德安集團董事長黃春發，去年間因德安航空遭檢舉詐領民航局補助款案後，又被金管會查出，他在2013年至2016年間以境外假交易，掏空上市公司美亞鋼管(股市代號2020)3億多元，台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分12路，搜索美亞、黃春發住處等地，並約談黃春發等15人到案，檢調漏夜偵訊中。

黃春發是美麗華黃家成員，是黃家二房黃榮華次子，他主導的德安集團，不僅入主上市的志合運輸以及美亞鋼管，還擴張出德安百貨、德安航空、代理雙龍汽車及美麗信酒店等事業。黃春發過去因涉及多起經濟犯罪，曾數度遭檢調約談起訴。

金管會發現，德安集團負責人黃春發，自2013年至2016年間，以海外公司假交易手法，掏空集團旗下股票上市公司美亞鋼管資產3億多元，事後以不實財報作掩飾，涉嫌違反《證交法》財報不實、非常規交易、特別背信等罪，函請檢調偵辦。

檢調今搜索美亞、黃春發住處等12處地點，以涉嫌人身分約談黃春發6人，另傳喚9名證人調查。

黃春發去年才因德安航空遭檢舉，以境外公司假交易手法，涉詐領民航局補助金額逾5億元案，遭檢調搜索並約談黃春發到案，諭令黃春發以300萬元交保。

(中時 )