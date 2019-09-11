莫文蔚11日宣布將12月7、8日一連2天在台北小巨蛋舉辦「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」，也是她第5度攻蛋，打破香港女藝人登上小巨蛋次數記錄。這次是返場台北開唱，因她去年在台北小巨蛋演出，反應熱烈，當時承諾會重返小巨蛋，這次實現諾言，讓粉絲十分興奮。

她開心表示絕色喜事，一浪接一浪，將在巴黎、倫敦、東京、拉薩、吉隆坡、金華等城市嗨唱，「北京、台北、上海更會再度返場，各地一口氣舉行兩場，好事成雙，high不high？絕不絕？希望和你們在世界各地相遇，再闖巔峰！」

不過莫文蔚先前曾宣告該演唱會是最後一個大型巡演，似乎這也是台灣歌迷最後一次看到她站上台北小巨蛋個唱的機會。主辦單位預告因台北場舞台設計有改變，新增一些機關，表演內容也會有些調整，加上去年讓歌迷津津樂道的25首經典組曲串燒，今年可能會有加強版，「但目前內容也都還在討論中。」

向來很疼愛粉絲的莫文蔚，對於在每個不同城市開唱，每場都會針對當地特色準備特殊橋段，她在去年台北小巨蛋穿上原住民傳統服飾，引起尖叫，至於今年返場驚喜，主辦單位賣關子：「一樣也會有，但是什麼還無法透露。」

而莫文蔚現人在歐洲，正準備這周要在巴黎和倫敦開唱，她忙碌之中也在倫敦準備一場特別的慶功宴，邀請50位老同學一起來同歡。此外，「絕色莫文蔚」演唱會台北站門票22日在拓元售票開賣。

(中時 )