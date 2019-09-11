7-11大型複合店「Big7」全台拓點，繼首家台大商圈博源門市後，今年陸續也在基隆、台中與高雄插旗，各店設計均依照當地商圈量身訂製，帶動國內零售業創新複合經營風潮，預計到今年底前將在新北市、桃園、台南陸續展店。

2018年7-11首度發表全新店型「Big7」，位於台大公館商圈的博源門市，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙、生啤酒與超商等多種業態，創新整合在單一門市內，透過多元複合的經營模式，創造在住家、辦公室、咖啡廳與網路世界以外的現代消費趨勢。

高雄愛河門市「Big7」，坐落熱門觀光景點愛河旁，以熱情洋溢的南台灣為主題。（7-11提供）

今年8月中旬，再分別於基隆愛六門市，與台中鑫廣門市分別開出第2、3家「Big7」，明(12)日第4家高雄愛河門市「Big7」也將正式開幕，正式拓展於北中南各地。

高雄愛河門市「Big7」門口處設有博客來專區。（7-11提供）

7-11表示，「Big7」中首創的全新精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，提 供義式咖啡、精品手沖、風味其他飲品、精緻拉花等四大特色，咖啡品項數多達24種；現在更於基隆愛六 門市、台中鑫廣，及愛河門市首創導入手工甜點專櫃。

明（12日）開幕的愛河門市「Big7」，坪數77.8坪，座位共有46席，坐落熱門觀光景點愛河旁，以熱情洋溢的南台灣為主題，採用活潑明亮的設計，空間設計加入愛情的浪漫元素，共有不可思議咖啡館、博客來、烘焙、K∙Seren、生啤酒5種複合型態。

(中時 )