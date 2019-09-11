15年前犯下台中老夫婦殺人案，被判處死刑定讞的男子吳慶陸，去年被發現罹患胃癌末期，日前轉入台中培德醫院，本月7日因病死亡，全台死刑犯統計仍有39人待執行。

台中看守所今天表示，吳慶陸在看守所期間狀況正常，去年因腹部不適就診發現胃癌末期，醫師建議他接受化療，但吳慶陸拒絕，今年7月間癌症擴散全身造成不適，在醫師建議下轉入台中監獄培德醫院安寧病房療養，7日因病死亡，相驗後遺體由家屬領回。

根據判決書，今年60歲的吳慶陸原先在台中市水湳市場擺攤，因積欠地下錢莊債務，在市場鵝肉攤業者呂文昇的介紹下，得知家住台中北屯區的76歲黃姓老夫婦，擁多筆不動產、以收租維生，兩人共謀行搶。

民國93年1月7日中午，吳男與呂男到黃姓夫婦住處，夫妻倆邀請兩人到屋內聊天，吳慶陸向對方借錢遭拒，呂男便拿出西瓜刀割傷黃男頸部，造成黃男大量出血倒地。

黃妻見狀要打電話報案，吳男持美工刀刺傷黃妻頭部、頸部與背部，強逼說出財物放置地點，但黃妻不從遭兩人以剪刀刺入頸部，黃男也被割斷氣管，夫妻兩人都死亡，吳男與呂男搜刮新台幣1萬2000多元後逃逸。

案件在95年8月間，經最高法院判處吳男與呂男死刑定讞，兩人都被羈押在台中看守所至今，廢死聯盟曾為他們聲請再審與釋憲多次。

台中看守所至今仍羈押4名死刑犯、台中女監1名，全台死刑犯統計仍有39人待執行。

(中時電子報)