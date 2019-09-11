中秋連假即將來臨，桃園市警局規畫交通疏導計畫，呼籲民眾遵守警方指揮。也預計小人國、六福村等熱門遊樂區、大賣場出現人潮，請民眾注意。

桃園警方表示，前往大溪、復興區的遊客，下山方向建議避開大溪老街附近慈康路、康莊路、武嶺橋、崁津橋等壅塞路段，可改道「台7乙線」、「復興路經台3線（信義路）」、「中庄便道（康莊路大溪橋旁）經大鶯路」等替代道路往三峽，可接三鶯交流道往北，或利用「石門水庫環湖道路」往龍潭交流道方向往南，可以節省不少塞車的時間。

另外中秋節連續假期間，八德大湳森林公園、桃園市立兒童美術館、西坡埤塘生態公園、溪濱公園及中大公園等地區舉辦「2019桃園地景藝術節」，請欲前往觀賞的民眾，可至桃園火車站及中壢A21環北站搭乘接駁車，或自行開車至三本臨時停車場及假日特別開放的八德分局旁停車場、國防大學停車場搭乘接駁車。

另外桃園開放大溪河濱公園、桃園向陽公園、虎頭山公園供民眾烤肉，請大家前往烤肉時，注意行車安全，切勿違規停車及酒後駕車。

為有效提醒駕駛人，市警局交通警察大隊除於警察廣播電臺宣達重點交通時段及路段，並運用LINE創立「連續假期交通疏導平臺」群組，成員有交通局、工務段、國道警察第一、六大隊、鄰近縣市警察局等單位，隨時掌控轄內交通狀況，利用即時監控影像，即時掌握查報路況，提供即時路況資訊予警察廣播電台，讓各用路人知悉桃園路況，避開車多路段。交通警察大隊大隊長林樹國提醒駕駛人，請配合警方相關交通管制措施，以提供用路人順暢、安全的交通環境。

另外交通大隊也表示，從2日至10日進行9天交通大執法，9月份交通事故與今年上半年日平均或去年同期比較，呈現下降趨勢，據統計大執法期間，死亡車禍案件為0，交通事故傷亡件數日均數發生127.3件；與今年上半年日均數發生222.7件相較，減少發生95.4件（-42.8％），與去年同期日均數發生208.3件相較，則減少發生81件（-38.9％）。

(中時 )