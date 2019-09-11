桃園鐵玫瑰藝術節開始售票，今年以「生活在他方」為策展主題，邀請韓國、德國、法國等團隊，帶來11齣節目。（賴佑維攝）

鐵玫瑰音樂節

2019桃園鐵玫瑰藝術節將從10月4日至12月8日登場，今年將以「生活在他方」為主題。此外韓國特技團體「高空天才」將以「月娘的承諾」呼應人類登陸月球50周年。另外德國、法國、台灣等團體，也都會帶來演出。

市府副祕書長邱俊銘表示，桃園展演中心常有藝文表演於此演出，因此已經申請8000萬經費，將會進行整修。另外民眾購票在9月20日以前，有早鳥7折，若是任選2場或2場以上鐵粉套票，也有75折。歡迎民眾盡早購票，欣賞高品質演出。

策展人耿一偉指出，法國詩人韓波的詩句「La vie est dailleurs」，意思是人們總以為真正的生活是在他方。也因為桃園發展快速，吸引許多移居人口，有許多生活議題可以探討，因此以此為今年策展主題。

今年有11齣39場活動，其中11月2、3日晚間7時30分，將在桃園藝文廣場，演出「月娘的承諾」，除了韓國工作人員外，還有30位桃園民眾參與演出。此外與台灣當代文化實驗場合作的德國建築團隊空間實驗室，演出的「循流劇場」，結合桃園的埤川系統。民眾若有議員，可至桃園展演中心臉書粉絲專頁，或者桃園鐵玫瑰藝術節官方網站搜尋。

(中時 )