2019桃園鐵玫瑰藝術節將從10月4日至12月8日登場，今年將以「生活在他方」為主題。此外韓國特技團體「高空天才」將以「月娘的承諾」呼應人類登陸月球50周年。另外德國、法國、台灣等團體，也都會帶來演出。
市府副祕書長邱俊銘表示，桃園展演中心常有藝文表演於此演出，因此已經申請8000萬經費，將會進行整修。另外民眾購票在9月20日以前，有早鳥7折，若是任選2場或2場以上鐵粉套票，也有75折。歡迎民眾盡早購票，欣賞高品質演出。
策展人耿一偉指出，法國詩人韓波的詩句「La vie est dailleurs」，意思是人們總以為真正的生活是在他方。也因為桃園發展快速，吸引許多移居人口，有許多生活議題可以探討，因此以此為今年策展主題。
今年有11齣39場活動，其中11月2、3日晚間7時30分，將在桃園藝文廣場，演出「月娘的承諾」，除了韓國工作人員外，還有30位桃園民眾參與演出。此外與台灣當代文化實驗場合作的德國建築團隊空間實驗室，演出的「循流劇場」，結合桃園的埤川系統。民眾若有議員，可至桃園展演中心臉書粉絲專頁，或者桃園鐵玫瑰藝術節官方網站搜尋。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。