王瞳與馬俊麟在本土劇《大時代》愛的纏綿，戲外也一度傳出不倫戀情，就在兩人緋聞看似已落幕，今日又被週刊爆出兩人暗通款曲、甜蜜共進消夜照，而馬俊麟老婆更是氣到將私訊公開，原來馬俊麟在約會王瞳當下，還不忘傳訊息安撫老婆。至於王瞳的正牌男友艾成，雖然目前尚未回應此事，但網友已對他遭遇同情不已。

王瞳與馬俊麟爆出不倫緋聞，與她交往8年的男友艾成不僅跳出來替她解圍，上月更硬起來，疑似以「亂流」來暗酸馬俊麟，「前陣子與王瞳遇到亂流，但我們用『真愛無敵』擊潰一切，現在彼此更珍惜對方，對未來更加具體了，感謝亂流的幫忙。」坦言歷經過此事後，與王瞳更加確認彼此，會堅定以婚姻為前提方向來努力。

只是艾成的話還猶言在耳，今日就爆出王瞳與馬俊麟本月9號還一起約會吃消夜，暗通款曲的消息，也讓網友忍不住為艾成掬一把同情淚，「艾成蠻慘的誒，出來力挺還是這樣」、「艾成可憐 那麼愛她卻被傷」、「艾成真的很慘 綠到不行」。

不過馬俊麟稍早則透過經紀公司回應，強調與王瞳當天真的是巧遇，兩人真的只是朋友，還無辜表示：「一起吃宵夜也有錯？」

(中時電子報)