蕭煌奇睽違3年、將在10月推出全新國語專輯，新歌〈候鳥〉於13日發行，唱片公司特別邀請4位「金耳朵」搶先聽，並錄下他們當下最「直覺的第一反應」。其中金曲歌后艾怡良聽完後，驚訝表示「蕭老師這次用完全不一樣的發聲技巧，說故事的方式不一樣了，變得很淡、但很痛」。

金曲歌王及金曲製作人阿弟仔表達想法，「我認為這首歌一出生就是主打歌，旋律很有畫面、非常感人」。金曲最佳作曲人盧廣仲、金曲歌王張信哲一接獲搶聽新歌機會，也立刻答應「好」。盧廣仲表示，「這首歌旋律太抓耳，只聽一次就會唱了。」像是下班很疲累一個人去KTV，唱出想念遠方人的心情，溫暖的聲音，感覺受傷時需要依靠，可以給你很大療癒的力量。

蕭煌奇睽違3年即將在今年10月推出新專輯。（環球音樂提供）

靠著對音樂強烈的創作慾與直覺，成為樂壇爭相邀約的創作人，像2018年與梁文音合唱曲〈和平分手〉、2019年李千娜〈查某囡仔〉、梁靜茹〈慢冷〉。此外也為戲劇寫歌，如三立《一千個晚安》片尾曲〈晚安〉、公視《噬罪者》主題曲〈一筆勾銷〉。

這次蕭煌奇在新歌〈候鳥〉中，展現與以往不同的唱腔，從外放變為內斂，收放自如的聲線，表達對人生洗鍊過後的成熟，將故事細細咀嚼；好比洋流，隨著氣候變化，改變自己的習慣、遷徙，愛情卻牽引著直覺，屬於孤寂成熟的雄性戀歌。〈候鳥〉數位單曲9月13日數位上線，蕭煌奇《人生劇場放映中》小巨蛋演唱熱賣中，購票請洽寬宏售票系統、全國萊爾富、OK便利商店。

(中時 )