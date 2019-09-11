台中市府社會局請出「社福老兵」東海大學社工系副教授彭懷真（右五）接任局長。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上任以來首波小內閣人事異動，重新打造燕子團隊陣容。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕在《天下雜誌》公布的新民調，甩開六墊底夢魘，為搶救民調，重新打造燕子團隊，新生力軍11日走馬上任，「社福老兵」東海大學社工系副教授彭懷真接任社會局長，也向前新北市長朱立倫借將，找來朱立倫競選發言人朱康震接任副祕書長，經發局長延攬朱立倫在新北市長任內的經發局長張峯源；另一新任副祕書長黃國榮，為前市長胡志強任內副市長，新聞局長則由媒體人黃國瑋接任。

盧秀燕刻在歐洲參訪，首波異動的小內閣人事11日就戰鬥位置，盧8月27日於市政會議上宣布上任以來首波小內閣人事異動，重新打造燕子團隊陣容。

彭懷真11日新內閣走馬上任，以「從社福老兵到行政新兵」為題表白入閣初衷，表示他14歲就來台中讀書，卻看到「14歲男生販毒，引誘14歲吸毒賣淫」；台中虐童案一再發生，有3個孫子女的他，希望帶領更多社工以更積極的態度，避免不幸事件發生。

針對「敬老愛心卡」，彭懷真直言，這張卡並沒有使台中的長輩被尊敬，也少了愛心的多元服務，他希望以自身熟悉流通業與資訊業的內涵，利用高科技使1000元價格發揮超過1000的價值。

身負拚經濟及招商績效的張峯源，對台中市的商機力拚短時間內奏效，且在台中市招商引資，創下六都名列前茅佳績後，能再下多少良方備受關注。

新團隊新亮點，7年級生的新聞局長黃國瑋，懷抱對故鄉台中發展的雄心大志，熟悉媒體因應與操作，加上對新聞局影視等業務勤作功課，身段柔軟，年輕有實力，新挑戰是對盧秀燕政策宣導與執行，提升城市光榮感，及振興獲市民認同的民調，能否初試啼聲即一鳴驚人，被寄予厚望。

(中時 )