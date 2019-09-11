致詞遭韓粉打斷 韓致電3次致歉 馬：不放心上

韓國瑜8日造勢大會，出現馬英九致詞過長，群眾不耐鼓譟而提前被打斷窘境。(圖/本報系資料照)

韓國瑜8日造勢大會，出現馬英九致詞過長，群眾不耐鼓譟而提前被打斷窘境。接著，馬系議員輪翻出面批評。導致韓國瑜造勢雖大成功，但在此被見縫插針，反成國民黨團結的新隱憂。對此，網紅「宅神」朱學恒指出，老韓最近的問題歸根究柢就一句話:【應避免而未避免，應注意而未注意】。

朱學恒指出，「日本學者的問題就是行程安排好就沒事，不要多嘴說對方讓你等也沒事，王淺秋不要多嘴跟記者說換對方遲到了也沒事。」可惜，韓國瑜「你都做了，原本沒事也變成有事。」

另外，馬英九致詞過長被噓。朱學恒表示，「造勢上台本來就會一堆人遲到太HIGH多講，時間遲了就是取消表演節目，台下鼓譟就是由主持人出面幹他們安靜一點，老馬不會演講就是給他三分鐘，叫他幕僚不要寫兩三頁，免得惹人厭。」可惜，韓國瑜「你都沒做，原本沒事也變成有事。」

不過，有網友表示，「其實不管韓市長有說什麼或是沒說什，我覺得都會被黑也！@@…」、「他本人沒才手下沒人，靠的都是各方勢力，所以各種出包吧」，為韓國瑜緩頰。

(中時電子報)