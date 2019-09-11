盧卡斯的作品《筆下的筆下》，刻畫出了家人的溫暖情誼。(盧卡斯提供／王寶兒台北傳真)

王寶兒／台北報導

順應爺爺的期待，從小循規蹈矩的女孩，賭一時之氣而跑到巴西畫漫畫，在異鄉飽嚐寂寞與失意。巴西漫畫家盧卡斯的作品《筆下的筆下》，刻畫出了家人的溫暖情誼，盧卡斯表示，當初因為台灣多部偶像劇，意外地注意到台灣、進而愛上台灣，來台灣發展很開心，但作品中的女孩心境，也許多多少少的反映了自己在異鄉發展的感受。

說著一口流利中文、快速的在手機鍵入繁體字，盧卡斯表示，在國中的時候透過網路，接觸到台灣的偶像劇，不僅愛看，還因而學會了中文，認為台灣與日本很像，但文化顯得活潑、開放，便選擇來台就讀台北藝術大學美術學系研究所之際，慢慢探索台灣。

盧卡斯分享，大約在九歲的時候，自己偶然間翻閱了鄰居的日本漫畫，因而開啟了他對漫畫的熱愛，也喜歡上自己畫漫畫，當漫畫家成為了他的夢想，但卻也是真的遙不可及的夢，「我知道我喜歡畫的風格在巴西沒有市場，而且雖然我住的已經是大城市，但完全沒有一個有代表性的前輩，所以會覺得漫畫家是很遙遠的行業，後來便選擇唸設計，在巴西當了五年的設計師。」

盧卡斯表示，來台就讀藝術研究所，讓他發現當代藝術跟自己想像的很不一樣，「那時候讓我有點不清楚未來要幹嘛，剛好碰到2016年東立出版社和comico的漫畫比賽，參加了之後又有連載的機會，我才知道其實台灣擁有漫畫的市場，自此便一直在創作。」

《筆下的筆下》描述因家人的期望，從小學習書法的女孩余華，在台灣書法大賽中獲得優勝後，與家人激烈爭吵，為賭一口氣便遠赴巴西畫漫畫，但不僅在異鄉孤單，漫畫之路也走得比想像艱難，某天租屋處突然停電，沒辦法用唸腦作畫的余華，只好翻出行囊中的毛筆，將漫畫繪製完成，殊不知毛筆卻像是擁有神奇魔力一樣，畫出的物品、情節都在現實中成為真實。

盧卡斯表示，漫畫裡的女主角在巴西擁有一個華人朋友，「但我在台灣一個巴西人都不認識，本來覺得沒什麼，但在去韓國玩的時候，發現那邊的巴西朋友有一大群同胞朋友，便覺得有些羨慕，在台灣所能認識的巴西人相較少一些。」

(中時 )