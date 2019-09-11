中秋連假3天，不少立委參選人把握時間，做選前衝刺，與民眾烤肉搏感情；由民進黨立委張廖萬堅與吳思瑤、蘇巧慧等人，日前在臉書發起「腫秋體重大挑戰」，參加人先在中秋節前量好體重，若節後變胖了，得喝下「神秘蔬果特調」活動，台中市第5選區（北屯、北區）立委參選人莊競程報名參加，且信心滿滿。

「神秘蔬果特調」有苦瓜、香菜、胡蘿蔔、芹菜、檸檬原汁，有報名的綠營立委參選人，坦承心驚驚；但莊競程說，他接到市議員周永鴻指定參加活動，以他身高176公分、原體重76公斤，每天跑基層，從上午6點一直到晚上11、12點，有時沒時間吃飯，活動量比平常增加好幾倍，體重應不會增加，目前瘦了1，2公斤。

莊競程表示，因為首次參選立委，要把握中秋佳節認真勤跑基層，讓選民對他更熟悉，北屯、北區一直以來為民進黨艱困的選區，以生醫工程的專業背景，喊出「科技、便民、創造在地繁榮」的信念，去翻轉北北屯。

(中時 )