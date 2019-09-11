9月17日是鴻海創辦人郭台銘表態是否參選2020的最後期限，郭若出戰，國民黨就分裂了，名嘴黃創夏卻分析說，韓、郭相爭，蔡英文和民進黨不能太高興，因目前民調第一的蔡英文總統，反而可能受到最大衝擊。

黃創夏指出，很多人都誤以為「棄保」是同一陣營的分裂，但實際上，台灣選舉史上的「棄保」卻不是同一陣營中的廝殺，棄保的目的，往往是為了拉下第一名，也就是藍綠之間的跨區棄保。像1994年，棄黃大洲）保陳（水扁），聲勢最高的趙少康飲恨；2000年，棄連（戰）保扁（陳水扁），宋楚瑜因而落敗。

黃創夏在《放言》撰文指出，對蔡英文和民進黨而言，在香港宣布撤回《逃犯條例》之後，2020戰局受「外力主場」的影響即將減緩。因此蔡英文目前的民調雖仍穩居第一，但她在「三腳督」的情況下，並未超過40%，贏得還不夠多，最後階段若郭韓之間產生「棄保」，恐將成為影響蔡英文連任的致命威脅。

(中時電子報)