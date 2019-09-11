江西省水利廳今天表示，受降雨偏少及上游來水影響，10日11時，大陸最大淡水湖鄱陽湖星子站水位11.99米，低於12米，鄱陽湖進入枯水期。監測資料顯示，7月下旬以來，江西省降雨量比多年均值偏少近6成，排有記錄以來倒數第2位元。除贛州市偏少3成外，其它地市偏少6～8成，長江中下游及五河控制站水位較同期均值偏低。

9月11日8時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位11.7米，比多年均值偏低4.55米，排多年同期倒數第4位，比10日8時下降0.34米。鄱陽湖區通江水體面積1340平方公里，容積26.9億立米，比10日分別減少130平方公里和3.12億立米。

水文部門分析，今年鄱陽湖進入枯水位(12米以下)時間比常年大幅提前，比三峽水庫蓄水後的2003～2016年平均日期(10月10日)提前了30天，比1956～2016年平均日期(11月5日)提前了56天。

(旺報 )