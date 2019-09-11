一到連假，花東縱谷往往成為民眾出遊首選，導致各種交通亂象浮現，玉里警察分局增派人員於連假期間為用路人疏導交通，民眾也可上臉書「洄瀾交安」粉絲團查詢路況。（玉里警察分局提供／王昱凱花蓮傳真）

每年中秋到花蓮都好塞喔！玉里警察分局聽見用路人心聲，面對今年度中秋3日連假，玉里分局加派人手，於玉里、富里與卓溪地區為交通把關，保持轄區內交通順暢，無論是要來賞金針花，或是到南安瀑布與小黑熊來個相見歡，都可以安心上路，玩得盡興囉！分局長呂育騰表示，連假返鄉、出遊朋友多，記得依照速限行駛，才能平安順遂。

花東縱谷每年中秋連假總是迎來龐大人潮，帶來大量觀光商機，今年金針花盛開，估計帶來更多賞花遊客，但連年車水馬龍的交通現象與因路況不熟導致的事故層出不窮，令許多用路人想到便一個頭兩個大。

玉里警察分局聽見用路人心聲，中秋不休假，加派人手於玉里、富里與卓溪轄區內交通要口與重要路段，強化交通疏導，並暢通景點與火車站周邊車潮。

呂育騰表示，警方將於臺9線、花193線及往臺東縣長濱鄉臺30線玉長公路等重要路口，採取「分區」、「分段」、「熱時」、「熱點」等交通策略，綿密規劃交通疏導，並提醒用路人行經臺9線省道281K（三民段）、臨284線道(舊台線三民段)、288K（酸柑段）、306K（竹田馬嘉祿段）、315K（富南段）等路段，縣道193線93K、95.5K（春日、松浦段）、101.5K、104K（觀音、高寮段）、兩大金針山產業道路（赤柯山、六十石山）等路段為民服務。

呂育騰溫馨叮嚀，返鄉與出遊朋友切記依照速限行駛，切勿酒駕，前往觀賞金針花時，注意山路與彎道處行駛。也可以透過花蓮縣警局臉書設置的「洄瀾交安」粉絲頁，對路況進一步了解。

(中時 )