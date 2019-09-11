北市議會今、明兩天由市長柯文哲進行施政報告，但一開始藍綠議員紛提權宜問題，柯超過半小時仍未能上台報告。藍議員游淑慧更爆出，今年台北市跨年預算編列多了7.5倍，從800萬變成6000萬，這種重大變革竟然都沒在報告內容中？

游淑慧指出，柯文哲過去一直反對辦一次性活動，因為太燒錢，但今年跨年預算卻從800多萬，增加了7.5倍，變成6000萬；根據2017年資料，全台15縣市（含台北市）的跨年經費加總，不到8000萬，台北市竟辦1場6000萬的活動。

對此，觀傳局長劉奕霆說明，跨年活動預算過去多年都維持在約800萬，並不符現行大型活動實際所需，也讓承辦廠商承擔募款壓力，導致這幾年都是由比較有資源的電視台承辦，各縣市跨年節目內容都相去不遠。透過提高預算，盼吸引具創意之優秀製作團隊加入。

因此，今年把跨年活動從1天延長到至少1個月的連續性活動，也盼藉此帶動商圈發展、吸引更多國內外觀光客到台北市。

(中時 )