大陸國家主席習近平11日在北京會見新當選的澳門特首賀一誠，他在致詞時提到，澳門向世界展示了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐。他強調，事實證明，一國兩制是完全行得通、辦得到、得人心的！這也是香港反修例風波以來，習近平首次間接提到一國兩制問題。

央視新聞聯播報導，習近平9月11日下午在人民大會堂會見了新當選並獲中央政府任命的澳門特別行政區第五任行政長官賀一誠。

習近平對賀一誠獲中央政府任命爲澳門特別行政區第五任行政長官表示祝賀。習近平說，長期以來，你秉持愛國愛澳立場，熱心服務澳門社會，在擔任全國人大常委會委員和澳門立法會主席等多個公職期間盡心盡力，爲國家改革開放和現代化建設、爲澳門繁榮穩定作出了積極貢獻。中央對此是充分肯定的。在這次行政長官選舉中，你高票提名、高票當選，充分表明澳門社會對你是廣泛認同的。

習近平表示，今年是澳門迴歸祖國20週年。20年來，在何厚鏵、崔世安兩位行政長官帶領下，澳門特別行政區政府團結社會各界人士，全面準確理解和貫徹“一國兩制”方針，堅定維護憲法和基本法權威，傳承愛國愛澳的核心價值觀，促進澳門經濟快速增長、民生持續改善、社會穩定和諧，向世界展示了具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐。事實證明，“一國兩制”是完全行得通、辦得到、得人心的！

習近平希望賀一誠胸懷大局、站高望遠，準確把握澳門實際情況和國家發展戰略需要，團結帶領澳門特別行政區新一屆政府和社會各界人士，協同奮進，變革創新，認真謀劃澳門的長遠發展，續寫“一國兩制”成功實踐的新篇章！

賀一誠對中央政府任命他爲澳門特別行政區第五任行政長官深感榮幸，決心在習近平主席和中央政府的領導下，堅定不移地貫徹落實“一國兩制”方針，維護好憲法和基本法權威，維護好中央與澳門特別行政區的良好關係，維護好中央的全面管治權，維護好國家主權、安全和發展利益，推進“一國兩制”在澳門的實踐行穩致遠。

(旺報 )