山西幸運兒喜中5.8億 變身「豬豬俠」領獎 20:182019/09/11 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中獎民眾向山西省社會捐助事務管理中心自願捐贈300萬元人民幣。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 11日山西省福利彩票發行中心舉行雙色球1.34億元（人民幣，下同，約合5.87億元新台幣）兌獎儀式，中獎的幸運兒身穿「豬豬俠」卡通服飾且加裝變聲器，「全副武裝」現身領獎，成為全場焦點。 這也是大陸全國雙色球歷史上第31個億元大獎，金額排在第20名；並成為今年山西省首個、大陸全國雙色球遊戲的第二個億元大獎。中獎民眾向山西省社會捐助事務管理中心自願捐贈300萬元，為社會公益事業奉獻愛心。 (旺報 ) #山西省 #色球 #大陸 #中獎 #社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 台彩：近兩成大樂透中秋加碼中獎採包牌投注 14:512019/09/09 財經 一盒月餅20萬元 貴的關鍵在這 15:152019/09/09 生活 94萬個小確幸來了！9-12月統一發票增開六獎 10:542019/09/10 財經 9-12月統一發票 新增94.1萬個中獎機會 10:542019/09/10 財經 貴賓狗白天下「黃金」 彩券行晚上開出千萬頭獎 12:092019/09/10 生活 狗黃金招好運！刮刮樂千萬頭獎落在桃園八德 15:552019/09/10 財經 化解痛苦指數上升壓力 04:102019/09/11 論壇廣場 發票加開雲端500元獎 六獎200元 04:102019/09/11 財經焦點 遠百抱回亞太企業社會責任大獎 11:432019/09/11 財經 只花700元 幸運男爽領20億元頭獎 18:002019/09/11 生活 兩岸熱門新聞 鴻海集團富智康遭滬港通除名 國台辦回應 - 兩岸 殲31戰機落戶揚州量產？陸媒：難以理解 - 兩岸 3個月來首談港澳 習近平：一國兩制完全行得通 - 兩岸 - 旺報 香港進退維谷？兩岸學者：百年未有之大變局！ - 兩岸 陸055型大驅 明年至少4艦服役 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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