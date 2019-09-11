11日山西省福利彩票發行中心舉行雙色球1.34億元（人民幣，下同，約合5.87億元新台幣）兌獎儀式，中獎的幸運兒身穿「豬豬俠」卡通服飾且加裝變聲器，「全副武裝」現身領獎，成為全場焦點。

這也是大陸全國雙色球歷史上第31個億元大獎，金額排在第20名；並成為今年山西省首個、大陸全國雙色球遊戲的第二個億元大獎。中獎民眾向山西省社會捐助事務管理中心自願捐贈300萬元，為社會公益事業奉獻愛心。

(旺報 )