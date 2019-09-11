台東》前台東縣長黃健庭將退黨挺郭？黃：純屬傳言 20:182019/09/11 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前台東縣長黃健庭（中）對於退黨傳聞表示純屬傳言。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選逐漸逼近，郭王柯結盟傳言不斷，近日更有媒體報導郭台銘將在913宣布退黨參選，在台東縣更傳出與郭董友好的前台東縣長黃健庭將宣布退黨力挺，但對此黃健庭強調，「純屬傳言。」 在國民黨初選前郭台銘到台東參訪時，黃健庭全程陪同，互動密切，之後更以個人名義發出文宣，認為實業家總統郭台銘是最佳的選擇，由此可以看出2人的好交情。 近日更有傳聞在郭台銘宣布參選時，黃健庭也將退黨力挺，對此黃健庭表示，「純屬傳言」，現在說這些都太早，據他了解郭台銘是否參選他自己都尚未決定是否參選。 (中時 ) #黃健庭 #郭台銘 #傳言 #參選 #台東 也許您會感興趣 推薦閱讀 爭取藍委支持2020？郭幕僚：若有需要郭願站台 12:262019/09/07 政治 郭台銘會日媒 透露強烈參選總統意願 19:222019/09/07 政治 郭頻挖藍牆腳 藍委斥分化挑撥 01:122019/09/08 政治要聞 韓國瑜35萬人造勢宣示「準備好了」 郭台銘：祝福 13:282019/09/09 政治 郭台銘掀底牌 魏明谷籲「防台策略」 16:252019/09/09 政治 郭粉為何不如韓粉？蔡正元揭真相 09:182019/09/10 政治 林憲同告郭台銘背信 要求退黨道歉賠百億 11:042019/09/10 社會 傳郭台銘中秋節發退黨聲明 郭幕僚嚴正否認 12:292019/09/10 政治 許信良： 韓國瑜被棄保機會大於郭台銘 16:542019/09/10 政治 月餅藏詩「上天指路」 郭台銘考慮參選 11:072019/09/11 政治 政治熱門新聞 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG - 政治 綠營要韓罷免自己 韓國瑜突然現身 - 政治 韓黑名嘴12字粗口嗆韓？這次網友看法竟一面倒！ - 政治 市長滿意度韓國瑜墊底？他嘆：這點令人失望 - 政治 李鴻源：我們需要腦袋有東西、肚子有內容的總統 - 政治 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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