2020大選逐漸逼近，郭王柯結盟傳言不斷，近日更有媒體報導郭台銘將在913宣布退黨參選，在台東縣更傳出與郭董友好的前台東縣長黃健庭將宣布退黨力挺，但對此黃健庭強調，「純屬傳言。」

在國民黨初選前郭台銘到台東參訪時，黃健庭全程陪同，互動密切，之後更以個人名義發出文宣，認為實業家總統郭台銘是最佳的選擇，由此可以看出2人的好交情。

近日更有傳聞在郭台銘宣布參選時，黃健庭也將退黨力挺，對此黃健庭表示，「純屬傳言」，現在說這些都太早，據他了解郭台銘是否參選他自己都尚未決定是否參選。

(中時 )