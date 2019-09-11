前總統陳水扁今在「新勇哥物語」表示，民進黨不可能「蔡賴配」，賴揆也不會獨立參選。放眼看去，現任副總統陳建仁仍然是蔡總統連任，最能平衡黨內或綠營政治生態的安全牌。

阿扁強調，民選總統迄今，沒有一位副總統能夠更上一層樓的。李登輝、馬英九二位國民黨籍總統的副手也都一任一換。雖然陳副在總統黨內初選期間表示「不要考慮他」。但蔡英文如果跟阿扁一樣，副手搭檔二任都同一人，自不意外。

此外，阿扁還說，無黨籍身分參選人郭台銘退黨已箭在弦上，郭柯王結盟逐漸成型。柯文哲表態將全力支持郭董參選總統，可以擔任競選總幹事；前立法院長王金平則表示不會出任副手。然而「郭王配」，一個有財力，一個有人脈，加上一個有人氣的總幹事柯市長，將是不可忽視的「白金」組合。

陳水扁今在「新勇哥物語」指出，國民黨韓國瑜9月8日成功在新北舉辦總統大選首場造勢晚會，韓粉未散，終於奠定不會中途被「換柱」的基石。僅管新北前後二位「地方朱侯」雙雙缺席，無可否認地，「韓朱配」仍然是黨內強而有力的最佳拍檔！

他說，最有看頭的總統副總統大選，應屬行憲後的首次選舉。當年是採絕對多數兩輪選制，總統副總統候選人不是同一張選票，而且分開開票。和民選後採相對多數，只有一輪，總統副總統候選人同一張選票是不一樣的。蔣介石認為總統是軍人，副總統應該是文人，所以全力支持曾任行政院長，現任立法院長的孫文之子孫科參選副總統。

扁指出，由於候選人高達6人，蔣總統當選人甚至還勸退其中一位程姓候選人，導致首輪第一名具軍人背景的李宗任退選抗議，孫科也不好意思再選，最後都被勸回。經過四輪投票，李宗仁以1400多票小贏第二名的孫科100多票，仍未過半而當選。不到一年，1949年1月21日蔣介石「下野」，等於總統出缺，李宗仁沒繼任總統，只是「代行總統職權」，卻又「落跑」美國。1950年3月1日老蔣「復行視事」，1954年李總仁則被罷免。

扁強調，連威權統治的老蔣都沒辦法指定副總統人選，遑論後來的幾位總統也沒辦法指定接班人！

(中時 )