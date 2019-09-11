安徽野放揚子雛鱷 測試人工繁殖鱷魚重返自然可能性 20:192019/09/11 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 未滿月的揚子鱷雛鱷。（取自新浪微博＠南京覓野趣自然學堂） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸研究人員把揚子鱷雛鱷送到野外試驗塘口，挑戰自然狀態下生存能力。（中新網） 安徽涇縣揚子鱷國家級自然保護區管理局今天（9月11日）宣布，10日已把50條人工繁育的揚子鱷雛鱷投放到野外試驗塘口，接受自然狀態下生存能力挑戰。 這些還沒滿月的小鱷魚正處於最難養活的階段，但根據保護區的技術方案，這項為期2年的試驗，是透過日常攝影機監控和人員定期監測，透過比對1年末、2年後的兩個節點期的小鱷魚的存活情況，推算野外環境下雛鱷的保存率，據此分析判斷雛鱷的自然生存能力，旨在積累揚子鰐野外生存參數，探索人工鱷重返大自然的可行性。 (旺報 ) #自然 #野外 #鱷魚 #人工 #生存 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨產會追查自然人 藍批白色恐怖 04:102019/09/07 政治要聞 野外竄出愛心雙頭蛇 罕見畫面曝光 09:012019/09/08 搜奇 台灣的選擇－人工智能(AI)與經濟 04:102019/09/09 產業特刊 HUAWEI P30系列添新成員 設計引領時尚新潮流 09:212019/09/09 財經 跟蹤6小時獵鱷 驚見怪物體形嚇傻 13:102019/09/09 搜奇 與AI對話競賽 首獎2,000萬元 15:342019/09/09 財經 老字號生存戰 強化產品競爭力 04:102019/09/10 話題觀察 華梵改變求生存 推出課程模組化 14:272019/09/10 生活 8m巨蟒死纏鱷魚 恐怖擰斷4條腿 09:532019/09/11 搜奇 美洲豹跳河戰鱷魚 結局專家驚呆 14:242019/09/11 搜奇 兩岸熱門新聞 鴻海集團富智康遭滬港通除名 國台辦回應 - 兩岸 殲31戰機落戶揚州量產？陸媒：難以理解 - 兩岸 3個月來首談港澳 習近平：一國兩制完全行得通 - 兩岸 - 旺報 香港進退維谷？兩岸學者：百年未有之大變局！ - 兩岸 陸055型大驅 明年至少4艦服役 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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