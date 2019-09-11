大陸研究人員把揚子鱷雛鱷送到野外試驗塘口，挑戰自然狀態下生存能力。（中新網）

安徽涇縣揚子鱷國家級自然保護區管理局今天（9月11日）宣布，10日已把50條人工繁育的揚子鱷雛鱷投放到野外試驗塘口，接受自然狀態下生存能力挑戰。

這些還沒滿月的小鱷魚正處於最難養活的階段，但根據保護區的技術方案，這項為期2年的試驗，是透過日常攝影機監控和人員定期監測，透過比對1年末、2年後的兩個節點期的小鱷魚的存活情況，推算野外環境下雛鱷的保存率，據此分析判斷雛鱷的自然生存能力，旨在積累揚子鰐野外生存參數，探索人工鱷重返大自然的可行性。

(旺報 )