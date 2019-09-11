岡山籃籗會火警 幸無人傷亡 20:142019/09/11 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市岡山區籃籗會11日晚間發生火警，幸無人員傷亡。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市岡山區籃籗會一家攤商11日晚間6時20分因煮食不慎，發生火警，警消獲報到場搶救，十餘分鐘就撲滅火勢，幸無人員傷亡。 岡山區長黃中中說，未來會加強宣導，並加強巡視，請民眾多注意用火安全。 岡山籃籗會是1年舉辦3次的地方盛會，在農曆3月23日、8月14日與9月15日（正日前一天）舉辦，為期1天半時間。該廟會至今已經有超過200年的歷史。由於11日晚間活動才剛開始不久，就發生火警，令人感到意外。 (旺報 ) #岡山 #火警 #11 #發生火警 #農曆 也許您會感興趣 推薦閱讀 經銷商走漏消息 新iPhone 9／20在台上市價格全都露 10:412019/09/10 科技 三款iPhone 11新機怎麼挑？規格大對比 05:362019/09/11 科技 《通信網路》中華電蘋果iPhone 11預約，明日起跑 13:582019/09/11 財經 亞太電信率先公布限量iPhone11預購資費，月付999，手機0元 14:422019/09/11 財經 大膽持槍毒蟲喊要拚 警開2槍驚險制伏 14:382019/09/11 社會 新iPhone掀換機潮 網曝這款會屠殺市場 14:462019/09/11 生活 遠傳線上預約狂吸果粉 iPhone 11 Pro夜幕綠果粉最愛 16:132019/09/11 消費 宇隆9/17櫃轉市 今年第11家公司上市 16:112019/09/11 財經 （逐洞賽）聚揚投顧分析師莊佳螢 17:362019/09/11 財經 前進愛河畔 7-11「Big7」大型複合店高雄開幕 19:292019/09/11 旅遊 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 轉系不成實習成績差 成大護理系女大生開學前夕輕生亡 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 辣妹貪看美景 腳滑駭人畫面驚悚曝光 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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