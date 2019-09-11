高雄市岡山區籃籗會一家攤商11日晚間6時20分因煮食不慎，發生火警，警消獲報到場搶救，十餘分鐘就撲滅火勢，幸無人員傷亡。

岡山區長黃中中說，未來會加強宣導，並加強巡視，請民眾多注意用火安全。

岡山籃籗會是1年舉辦3次的地方盛會，在農曆3月23日、8月14日與9月15日（正日前一天）舉辦，為期1天半時間。該廟會至今已經有超過200年的歷史。由於11日晚間活動才剛開始不久，就發生火警，令人感到意外。

(旺報 )