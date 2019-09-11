孫盛希以實驗專輯《希遊記》，在今年第30屆金曲獎典禮上擊敗蔡依林、林憶蓮，拿下最佳國語專輯，以及從臺灣無名小站原創音樂區竄紅的創作歌手陳零九，雙雙為滾石近5年重點栽培的潛力新秀，2人歌手名諧音取一恰好組成「心有零希」一詞。滾石表示，將與兩岸知名的經紀公司洹國際文化合作，將《心有零希》組合全權委託代理。

孫盛希90年後出生，祖籍山東是純正的華人，2014年推出首張個人音樂專輯《Girls》，從而正式出道，來年入圍金曲獎最佳新人，今年推出第4張個人實驗音樂專輯《希遊記》，更入圍第30屆金曲獎最佳國語女歌手、最佳編曲人、最佳國語專輯、最佳年度專輯等，最終拿下最佳國語專輯獎。

創作音樂人陳零九擅長R&B，是中荷混血，歌聲磁性創作能力多元快速，有臺灣許嵩之稱，更因為與羅志祥在節目《娛樂百分百》中、最受歡迎單元「凹嗚狼人殺」出色表現，成為高端玩家，被網友稱為「被狼人殺耽誤的天才創作歌手」，今年5月為狼人殺創作曲〈天黑請閉眼〉，8月再推〈天亮請睜眼〉，瞬間爆紅成為年輕人追逐的狼人殺偶像。

滾石唱片成立於1980年，將在2020年迎來40週年，培養出許多重量級藝人，包括羅大佑、李宗盛、陳淑樺、周華健、任賢齊、陳升、五月天等。滾石唱片華語事業部副總經理謝婉萍表示，一直有對岸的公司來洽談合作，今年年初有安排孫盛希參加中國大陸一檔音樂真人秀《這!就是原創》，在一百多位元音樂創作人中表現突出，拿下不錯的好成績，在滾石即將40周年之際，選擇與兩岸知名的經紀公司洹國際文化合作，將《心有零希》組合全權委託代理，對於洹國際文化16年來打造許多臺灣藝人在大陸成功經驗，讓滾石深具信心。

孫盛希將進軍大陸音樂市場。（洹國際提供）

陳零九將進軍大陸市場。（洹國際提供）

以節目單元「凹嗚狼人殺」竄紅的陳零九，將進軍大陸市場。（洹國際提供）

洹國際藝人。（洹國際提供）

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