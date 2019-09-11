黃心穎演出的《牛下女高音》下月將上映。（圖／取自《on.cc東網》）

30歲港姐黃心穎今年4月捲入與許志安車吻風波，演藝工作遭冷凍，事發後她便飛往美國避風頭兼進修，手上許多已拍攝好的作品也因此傳出停拍或換角，然事情過去將滿半年，今(11日)傳出她和鍾景輝、吳岱融、張振朗等人主演的《牛下女高音》被電視台放行，有望成為台慶劇之一，下月7日播出。

因和許志安在計程車上激吻影片曝光，使黃心穎因「小三」標籤工作停擺，所演出的無綫劇集《牛下女高音》先前傳出將換角，由江嘉敏救火重拍，但後來不了了之。今《東網》報導，近日事情出現180度大轉折，電視台欽點，《牛下女高音》將在下月播映，且黃心穎的戲份不會有任何刪改，依舊以原定的30集內容播出。

對此，媒體詢問該劇監製黃偉聲是否會請黃心穎現身幫忙宣傳？他透露上周五才得知《牛下女高音》解禁，今天才開完會，也拍了宣傳廣告，黃心穎目前人不在香港，完全找不到她，他曾傳訊告知黃心穎新劇將上映，但對方沒回。

(中時電子報)