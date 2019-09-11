30歲港姐黃心穎今年4月捲入與許志安車吻風波，演藝工作遭冷凍，事發後她便飛往美國避風頭兼進修，手上許多已拍攝好的作品也因此傳出停拍或換角，然事情過去將滿半年，今(11日)傳出她和鍾景輝、吳岱融、張振朗等人主演的《牛下女高音》被電視台放行，有望成為台慶劇之一，下月7日播出。
因和許志安在計程車上激吻影片曝光，使黃心穎因「小三」標籤工作停擺，所演出的無綫劇集《牛下女高音》先前傳出將換角，由江嘉敏救火重拍，但後來不了了之。今《東網》報導，近日事情出現180度大轉折，電視台欽點，《牛下女高音》將在下月播映，且黃心穎的戲份不會有任何刪改，依舊以原定的30集內容播出。
對此，媒體詢問該劇監製黃偉聲是否會請黃心穎現身幫忙宣傳？他透露上周五才得知《牛下女高音》解禁，今天才開完會，也拍了宣傳廣告，黃心穎目前人不在香港，完全找不到她，他曾傳訊告知黃心穎新劇將上映，但對方沒回。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。