在國民黨總統初選落敗後，鴻海創辦人郭台銘擬參選到底，形成國民黨分裂隱憂，也造成國軍軍種間誤解及不合。對此，陸軍退役中將吳斯懷緊急呼籲：「袍澤情義不應被政治汙染」。

吳斯懷在臉書指出，近日一位海軍蘭學長，因為有部份軍系袍澤挺郭，貼文批評政戰體系學長，引起軒然大波，甚至造成軍種之爭，文中提及政戰學長從未參加八百壯士活動，在此特別鄭重聲明，八百壯士485天埋鍋造飯期間，政戰各期班學長全程熱情參與所有活動，轉型為八百壯士捍衛中華協會迄今，政戰學長也從未缺席。

吳斯懷強調，選舉期間有人支持郭、有人支持韓，我們不做評論，個人的言行應由個人負責，少數人支持誰，也不能代表這個軍種體系就支持誰，不宜硬冠在軍種身上，一竿子打翻一船人，這不是理性成熟的思考模式，更何況今天的社會型態，針對政治人物的選擇，沒有哪一個團體可以代表所有袍澤的選擇，當年我們在軍職期間，捍衛中華民國，維護憲法尊嚴，堅定反對台獨，這些信念，相信不會因為退伍就喪失了。

吳斯懷表示，誠懇呼籲所有學長請保持冷靜，袍澤情義不應被政治汙染。

(中時電子報)