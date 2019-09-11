桃園國際機場公司總經理林祥生（後排中）表示，今年是第9年舉辦美食節活動，一年比一年更熱鬧。（陳麒全攝）

昇恆昌除了美食外，也請來了啦啦隊表演吸晴。（陳麒全攝）

新東陽提供唐揚雞佐香柚醬滿足旅客味。（陳麒全攝）

昇恆昌提供多種美食。（陳麒全攝）

為了迎接一年一度溫馨團圓的中秋佳節，桃園國際機場各項美食也「大團圓」，11日下午於第二航廈入境大廳舉辦「108年度桃園機場美食及伴手禮推廣活動」，現場有中秋AR場景拍照及太空艙體驗區，讓旅客與嫦娥、月兔及太空人一起趣味過中秋，重頭戲美食品嚐大會今年更推陳出新，除了熱食、飲料之外，還有最應景的月餅糕點試吃，歡迎旅客及民眾一起到桃園機場同樂。

桃園國際機場公司總經理林祥生表示，今年是第9年舉辦美食節活動，一年比一年更熱鬧，今年初第二航廈管制區外4樓餐廳和地下室美食街陸續開幕，年底更將在南北擴建區規劃主題景觀餐廳、國際餐飲品牌和觀景台等各項服務，期許桃園機場不僅是交通場站，更成為生活、休閒，能與旅客和民眾一周共享的空間。

今年的美食推廣活動，邀請機場內7家廠商熱情響應，包括昇恒昌公司、采盟公司、誠盟公司、新東陽公司、義美吉盛公司、台灣菸酒公司、諾富特飯店等，現場提供試吃料理以應景、時令主題入菜，包括國人最愛的滷肉飯、牛肉麵，以及BBQ松阪豬柚香風味串、柚香鮮蝦春捲等12道美味佳餚，走懷舊路線的酒香香腸還會設置彈珠台，讓現場旅客及民眾一同回味打彈珠換贈品的樂趣。

此外，活動現場還提供玫瑰蔓越莓桃山月餅、迷你鳳梨奶黃酥、顏新發百年餅鋪綜合蛋黃酥、王農系列梅蘭竹菊湖心餅等9大口味試吃嚐鮮；飲品則有混搭茶、咖啡、調酒、啤酒、酵素氣泡飲等多元又豐富。主辦單位也鼓勵各攤位營造過節氣氛，發揮創意佈置，現場舉辦最佳造型攤位票選活動，有機會抽中一萬元商品禮券。

近幾年桃園機場美食在多元化及品質上都精益求精，也獲得許多網友肯定，「現在的桃機，真的讓人有吃的慾望」、「桃機現在有變好吃很多了」，桃園機場現有餐飲69家、伴手禮22家，美食部分除了臺灣在地特色美食之外，日、泰、韓、港、越、甚至穆斯林餐飲等異國料理應有盡有，希望讓旅客無論出境入境轉機，都能體驗最美的臺灣味。

(中時 )