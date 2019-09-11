高雄市長韓國瑜14日台中市，將展開12小時，馬不停蹄的連跑18個參拜宮廟行程，其中西屯區福壽宮，8月中旬蔡英文總統曾到福壽宮參拜，韓國瑜到台中，香火鼎盛的福壽宮也安排為參拜地點，至於台中市長盧秀燕會安排在那一站合體，藍營表示將俟盧11日晚上從歐洲考察返台再做最後決定。

蔡總統日前來台中市西屯區參拜福壽宮時，特別宣傳執政團隊過去3多來，在交通、經濟發展、社會福利等各項施政與具體成果，福壽宮特別安排入列，也有和蔡總統在人氣和號召力互別苗頭的意味。

韓國瑜前兩次來台中都因豪大雨及颱風坐鎮高雄等因素喊卡，14日第三次安排來台中，地方人士都稱「沒關係，本來就好事多磨」，但因很多韓國瑜支持者都希望見到韓本尊，立委參選人也則獲「母雞」加持，其中有幾間歷史悠久的大型宮廟，因行程滿檔無法排上。

立委沈智慧表示，很多大型的宮廟在行程安排成遺珠之憾，紛向她拜托能否加入韓國瑜拜廟行程，但因韓國瑜來台中第3次終於可望順利成行，行程從9個暴增到16個，又擠滿到18個，為避免行程及路程造成遲到問題，交通時間必須排好排滿，只能等下次韓國瑜有機會再來台中時另行安排。

雖然韓國瑜到新北市造勢時，新北市長侯友宜稱以市政為重未出席，但國民黨台中市黨部主委顏文正表示，「燕子、禿子」合體，眾望所歸，所以將待11日晚上盧秀燕返台討論，時間點以14日上午8點半的南屯萬和宮，或18個行程最後的大甲鎮瀾宮合體，掀起造勢高潮，是否合體，或在那個時間點，將再做最後決定。

目前陪同參拜宮廟的重量級人物，包括議長張清照、前議長張清堂預期會在清水紫雲巖大會師，壓軸場14日晚上7點59分在大甲鎮瀾宮，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標攜手宣示團結挺韓氣勢，至於聯訪地點，韓陣營表示，還在規畫中。

(中時 )