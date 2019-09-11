超有女人緣的劉以豪出席PANDORA派對，現場尖叫聲不斷。（羅永銘攝）

偏愛個性造型的鍾瑤穿粉紅深低V禮服，但搭配帽子、黑長靴和皮腰帶等陽剛元素。（羅永銘攝）

丹麥輕珠寶PANDORA「＃WhatDoYouLove」粉紅體驗即起登場，在華山文創園區打造一座粉紅城堡，昨日開展派對邀請劉以豪、宋芸樺、鍾瑤盛裝與會。平日難得打扮的宋芸樺一身粉紅禮服，原以為會得到劉以豪的稱讚，沒想到劉以豪毒舌道：「妳和一片粉紅完美融在一起，我沒看到妳！」引來哄堂大笑。

以《比悲傷更悲傷的故事》一片席捲全亞洲的劉以豪，因擁有不少女粉絲而成為PANDORA的嘉賓，昨夜一出現在現場即被女粉絲包圍。近來工作滿檔的他坦承沒時間戀愛，在展區體驗「示愛電話亭」時，竟有「無人可示愛」的感慨，但他分享念書時曾在地板上刻字向心儀對象示愛，是讓他難忘的示愛經驗。

宋芸樺身穿浪漫的粉紅透明雪紡禮服巧扮森林仙子，她哀怨地說愛情一片空白，因此最近會開始穿粉紅色的衣服、佩戴玫瑰金的飾品招桃花，其中她特別喜歡PANDORA玫瑰金飾品，從大學一直買到現在，「因為沒戀愛，所以沒人送，我都自己花錢買啊！」

偏愛個性造型的鍾瑤同樣穿粉紅深低V禮服，但搭配帽子、黑長靴和皮腰帶等陽剛元素，就連PANDORA層層疊疊的手環也帶有幾分搖滾風情，別具巧思。

(中時 )